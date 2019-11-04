Kayınbiraderin enişteyi vurduğu an güvenlik kamerasında

ADIYAMAN'da, Abdullah P., yolda karşılaştığı husumetli olduğu kayınbiraderi tarafından tabancayla bacağından vurularak, yaralandı. Olay anı bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Abdullah P., yürürken ismi öğrenilemeyen ve aralarında husumet olduğu iddia edilen kayınbiraderi ile karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında kayınbirader, üzerindeki tabancayı çekip, Abdullah P.'yi bacağından vurdu.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Abdullah P.'yi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sağlık durumu iyi olan yaralı tedaviye alınırken, kaçan kayınbirader polis tarafından aranıyor.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



ADIYAMAN 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:26

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