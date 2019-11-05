Adıyaman şehir içi trafik düzenlemesi toplantısı Vali Aykut Pekmez başkanlığında yapıldı

Adıyaman kent merkezinde trafik yoğunluğunu oluşturan sebepler ile alınması gereken tedbirlerin görüşüldüğü toplantı Vali Aykut Pekmez Başkanlığında yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesinde emniyet toplantı salonunda yapılan toplantıya Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Sabaz, emniyet müdür yardımcıları ve trafik şube müdürü katıldı.

Toplantıda Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Düzgün tarafından Adıyaman şehir içi trafiği ile ilgili olarak toplantıya katılanlara slayt eşliğinde bilgiler verildi.

Vali Aykut Pekmez başkanlığında gerçekleşen toplantıda Adıyaman ilinin genel trafik problemleri masaya yatırılarak, Atatürk Bulvarı ve merkezi kısımda vatandaşların trafikte yaşadığı sıkıntıları en aza indirecek konular ele alınarak görüşüldü. Toplantıda ayrıca, Adıyaman Emniyet Müdürlüğünce 2328 Ekim tarihleri arasında şehir merkezinde esnaflar ile trafik üzerine yapılan anket çalışmasının sonuçları değerlendirilirken, Altınşehir kavşağında yapımına başlanan battı çıktı projesi sonucu trafiğin servis yolundan verilmesi nedeniyle yaşanan yoğunluk ve bu yoğunluğun an aza indirilerek trafik sorununun rahatlatılması ve yeni güzergah düzenlemelerini içeren kararlar alındı.

Şehir içi trafiğinin ele alındığı toplantıda, kent trafiği ile ilgili olarak oluşan ihtiyaçlar ve çözüm önerileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi.

ADIYAMAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.