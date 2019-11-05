Okul öğrencileri teröre karşı bilinçlendiriliyor

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince, il merkezi ve ilçelerinde bulunan lise ve dengi okullarda eğitim gören öğrenciler, teröre karşı bilinçlendiriliyor.

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğinde görevli Polis Memuru Mulla Karakuş tarafından verilmeye başlanılan konferanslarda öğrencilere, terör örgütleri ve yandaşlarının gençliği kazanmakta kullandıkları yöntemler, hangi aşamaları kullandıkları, gençleri hangi söylemlerle kandırdıkları konusunda bilgiler veriliyor.

Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince 20192020 eğitim ve öğretim yılı döneminde toplam 5 bin 500 öğrenciye terörle alakalı bilinçlendirme konferansları verilecek.

ADIYAMAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:27

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