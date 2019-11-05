Jandarma kablo hırsızını yakaladı

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Adıyaman’da jandarma ekipleri kablo hırsızlığı yapan şahsı yakaladı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesi Harmanlı beldesi Yaylacık köyü yolu istikametinde Türk Telekom'a ait 80 metre uzunluğunda RL kablosunun çalınması ihbarının alınması üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli M.Ö. isimli şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs, adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

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