Din görevlilerine Braille Alfabe kursu

Adıyaman İl Müftülüğü görme engelli vatandaşlara daha iyi hizmet edebilmek için, kurum içinde kendi personeline Braille Alfabesi kursu açıldı.

Adıyaman İl Müftülüğü ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü arasında yapılan protokol ile 23 personele 45 gün boyunca kurs verilecek. Görme Engelli Braille Alfabesi öğreticisi Hikmet Yüksel tarafından verilen eğitimlere katılan personele İl Müftüsü Mehmet Taşcı, kursa katılan personele başarılar diledi.

İl Müftüsü Mehmet Taşcı, daha önce bir kısım personelin işitme engelliler işaret dili eğitimi aldığını ve bunun sonucunda çok güzel çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, görme engelli vatandaşlara daha güzel hizmetler yapmak için böyle bir kursun açıldığını dile getirdi.

ADIYAMAN 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:15

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:32

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.