Terastan düşen kadın öldü

ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde 2 katlı evin terasından düşen Fatma Öncel (66), hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Yayıklı köyünde oturan Fatma Öncel, 2 katlı evin terasından dengesini kaybedip, beton zemine düştü. Gürültüyü duyup dışarı çıkan yakınları, Öncel´i yerde kanlar içinde buldu, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Öncel´in öldüğü belirlendi. Fatma Öncel´in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
ADIYAMAN
05 Kasım 2019 Salı
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