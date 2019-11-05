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Adıyaman'da, yangın sonrası kalorifer bacası çöktü: 4 yaralı

DHA

-ADIYAMAN´ın Çelikhan ilçesinde, bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacasının çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalarak yaralandı.

-ADIYAMAN´ın Çelikhan ilçesinde, bir evin kalorifer dairesinde çıkan yangında bacasının çökmesi sonucu 4 kişi enkaz altında kalarak yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Pınarbaşı Beldesinde meydana geldi. Mehmet Taymaz´a ait iki katlı evin kalorifer dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına müdahale etmek isteyen Güzel Alan, Bülent Kaplan, Doğan Tağral ve Haydar Kurudere aniden çöken baca molozlarının altında kalarak yaralandı. Vatandaşların yardımı ile enkazından altından çıkarılan yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yangın ise itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN

05 Kasım 2019 Salı

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