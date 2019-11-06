İnternet kafe ve oyun salonları denetlendi

Adıyaman’da polis ekipleri internet kafe ve oyun salonlarını denetledi.

Çocuk ve Gençlerin Korunmasına yönelik olarak Adıyaman genelinde yapılan uygulamada, internet kafeler ve çeşitli oyun salonları denetlendi.

Yaşı küçük çocuk bulunduran ve mevzuata aykırı faaliyet gösteren işyerlerine ekipler gerekli yasal işlemleri yaptı.

Çocuk ve gençlerin korunmasını yönelik uygulamalar devam ediyor.

ADIYAMAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

GÜNEŞ 06:50

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