Kahta’da uyuşturucu satan 2 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde polis ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 2 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta ilçesi Yeni Mahalle Mezarlığı civarında bulunan dere kenarında Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından operasyon yapıldı. M.Ç(29), E.A(24), z.K(17), M.P.(25) ve M.K.(22) isimli şahıslar yapılan operasyonla yakalandı. Olayla ilgili toplam 380 gram sentetik uyuşturucu madde ile 158 gram sentetik kimyasal sıvı madde ele geçirildi.

Yakalan şahıslardan E.A. (24) ve Z.K. (17) sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Adıyaman kapalı ceza evine gönderildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

ADIYAMAN 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:27

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