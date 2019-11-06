Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

ADIYAMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2´si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Ekiplerin, adreslerde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.
ADIYAMAN
06 Kasım 2019 Çarşamba
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