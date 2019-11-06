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Adıyaman merkezli FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

DHA

ADIYAMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Adıyaman merkezli Elazığ, Van ve İstanbul'da operasyon düzenlendi. Aralarında askeri öğrenci sorumlusu ve 'ByLock' kullanıcılarının da bulunduğu 2´si kadın 9 şüpheliyi yakalamak için 9 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Adreslerde bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürüldü.
Ekiplerin, adreslerde bulunmayan 3 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor. 

ADIYAMAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:48
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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