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Milletvekili Tutdere, balık ölümlerini meclise taşıdı

İHA

Milletvekili Tutdere, balık ölümlerini meclise taşıdı

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Çelikhan ilçesinde bulunan yüzen adaları ve Atatürk Barajında meydana gelen balık ölümlerini meclise taşıdı.
Yüzen adaları koruyacak bir düzenlemenin yapılmasını gerektiğini, Atatürk Barajında ise binlerce balığın öldüğünü söyleyerek konuyu meclise taşıyan Milletvekili Tutdere, “Bu yüzen adalar yüz yıl, bin yıllık geçmişle ortaya çıkan tarihi ve doğal güzellikler. Şu anda mevcut teklifte bu doğal güzellikleri koruyacak herhangi bir düzenleme var mı? Ben komisyondaki arkadaşlara ve teklifte imzası bulunan milletvekili arkadaşlarıma soruyorum, şu anda Çat Barajı'ndaki bu yüzen adaya yapılacak bir saldırıda veya bu yüzen adayı tahrip eden, yok eden herhangi bir kimseye bu kanuna göre ne ceza verilecek? Buna ilişkin bir düzenleme var mı? Bakınız, kanunun 11'inci maddesinde bin TL’den 5 bin TL’ye kadar para cezası öngörülüyor. Bin yıllık tarihi olan bu doğal güzelliği bin liralık idari para cezasıyla nasıl koruyacaksınız. Bu yasa bu doğal güzellikleri koruyacak tedbirleri, müeyyideleri içermemektedir. Buradan tüm siyasi parti gruplarına çağrıda bulunuyorum, gelin, hep beraber bu yasaya özellikle yüzen adaların korunması, konusunda mevzuata bir hüküm koyalım ve bu adalar da gelecek nesillere intikal edebilsin.
Son dönemlerde özellikle iktidar tarafından, her akarsuya bir HES mantığı gözetilerek, Anadolu'nun bütün nehirlerinin, çaylarının, derelerinin HES'ler kapatıldığı bir ortamda sular hızla kirletilmektedir. Şimdi bu kanunda, avlanmaya ilişkin yasaklar var, hangi yöntemlerle avlanmanın yapılacağı var, peki dolaylı yollardan suları kirleten, binlerce balığın veya canlının ölümüne sebebiyet verenler hakkında herhangi bir müeyyide var mıdır. Bunu da komisyondaki arkadaşlara ve teklifte imzası bulunan arkadaşlara soruyorum. Adıyaman'da Türkiye'nin en büyük barajı Atatürk Barajı var.
Atatürk Barajı son günlerde yeşile boyandı, hızla akan endüstriyel atıklar ve evsel atıklar barajın rengini değiştirmiş durumda. Yine, bundan yaklaşık bir ay önce Atatürk Barajı'nın kıyısında binlerce ölü balık bulundu. Bu balıklar suyun hızla kirlenmesi sebebiyle ölmüşlerdir.
İlgili kurumlarca yapılan araştırmalarda, sudaki kanalizasyonlar sebebiyle, suyun yoğun bir şekilde kirlenmesi sonucu balıkların öldüğü tespit edilmiştir. Daha dün Besni ilçemizde bir HES'te özellikle şirket sahiplerinin aşırı kar hırsı deredeki bütün suyu kanala verdikleri için, dereye su bırakamadıkları için yine binlerce balık ölmüştür. Peki, bu kanunla biz bu eylemi gerçekleştirenleri, bu kabahati işleyenleri cezalandırabiliyor muyuz, bunlara ilişkin bir hüküm var, bunlara ilişkin bir düzenleme var mı?
Türkiye'deki iç sulardaki, denizlerdeki su ürünlerinin korunması için bu eksikliklerin de giderilmesi gerekiyor. Biz eğer bu eksiklikleri gideremezsek ne denizlerimizi koruyabileceğiz ne de iç sularımızdaki barajlarımızı, göllerimizi koruyabileceğiz” diye konuştu.

ADIYAMAN

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:27
  • GÜNEŞ 06:50
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:06
  • AKŞAM 17:31
  • YATSI 18:48
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