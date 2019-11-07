Uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı

ADIYAMAN'da polisin uyuşturcu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü'ne bağlı ekipler M.T ve M.S.D.'nin uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler M.T.'yi Kahta ilçesinde yapılan operasyon ile gözaltına aldı. M.S.D. ise İstanbul'da polis tarafından gözaltına alınarak Adıyaman'a gönderildi. M.T´nin evinde yapılan aramada 5 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 uyuşturucu yapımında kullanılan cihaz, 9 uyuşturucu hap ve 7 tabanca mermisi ele geçirildi. 2 şüphelinin emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.





ADIYAMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.