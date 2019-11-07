Başkan Kılınç, 102 Yaşındaki Fatma Teyzeye ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, 102 yaşındaki Fatma teyzeyi evinde ziyaret ederek hayır duasını aldı.

Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi (TOGEM) Yaşlılar Komisyonu tarafından rutin olarak yapılan yaşlı ziyaretlerinin sonuncusuna katılan Başkan Kılınç, 102 yaşında olan ve ailesiyle birlikte yaşayan Fatma Yalçın’ı ziyaret ederek halini ve hatırını sordu.

Ziyarette Fatma teyzeyle bir süre sohbet eden ve toplumun en kıymetli hazineleri, bilgi, birikim ve tecrübeleriyle ışık tutan büyüklere gereken saygıyı göstermenin herkesin asli görevi olduğunu dile getiren Başkan Kılınç, “102 yaşındaki Fatma Yalçın teyzemizi ziyaret ettik. Yaşlılarımız için yapacağımız her güzel iş, hem vicdani hem de insani sorumluluklarımızı yerine getirmek için bizlere sunulmuş fırsatlardır. Bu ziyaret vesilesiyle, bizleri bu yaşımıza kadar yetiştirip, geleceğe hazırlayan, tecrübelerinden fazlasıyla hissedar olduğumuz tüm büyüklerimizin ellerinden öpüyor ve huzurlu günler geçirmelerini diliyorum” diye konuştu.

Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın kendisini ziyaret etmesinden dolayı oldukça mutlu olduğunu söyleyen Fatma Yalçın ise Başkan Kılınç’la bir süre sohbet ederek anılarını anlattı.

ADIYAMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:28

GÜNEŞ 06:51

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:05

AKŞAM 17:30

YATSI 18:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.