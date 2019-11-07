Başkan Yıldırım, Mevlid Kandilini kutladı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, mevlid kandili dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Başkan Yıldırım mesajında, “Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (SAV) dünyaya teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandilini idrak etmenin huzur ve mutluluğunu yaşamaktayız. Peygamber Efendimizin doğduğu gün olan Mevlid Kandili, kutlu bir olaydır. Sevgi ve imanı toplumsal barışın temel taşı yapan peygamber efendimiz, insanı insan yapan bütün güzelliklerin, ahlaki erdemlerin odaklandığı bir şahsiyettir. O’nun hayatında bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatacak güçlü bir ışık, güzel bir örnek vardır. Yeryüzünde önemli gelişmelere sebep olan bu kutlu doğum, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)'in getirmiş olduğu ilahi mesajı anlamak, ortaya koymuş olduğu eşsiz ahlakını özümsemek, ona duyulan sevgiyi gönüllerden sözlere ve yeni nesillere aktarmak düşüncesiyle asırlardır, aziz milletimiz ve tüm İslam alemi tarafından Mevlid Kandili olarak kutlanmaktadır. Bu vesile ile Gölbaşılı hemşehrilerimin kandilini tebrik ediyor, ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlı gelişmelere vesile olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

ADIYAMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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