Adıyaman´da hayvan ve fıstık hırsızlığına 3 gözaltı

ADIYAMAN´ın Besni ilçesinde 1 büyükbaş hayvan, 2,5 ton Antep fıstığı ve otomobillerden plaka çalan 3 şüpheli, jandarmanın yaptığı operasyon ile gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çiftçilerin 1 büyükbaş hayvanı ile topladığı Antep fıstıklarını çalan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kaçtığı kamyoneti Besni-Gaziantep yolunun 15´nci kilometresinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 1 büyükbaş hayvan, 2,5 ton Antep fıstığı ve otomobillerden sökülen 2 plaka ele geçirildi. Çalıntı mallara el koyan jandarma araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına alarak sorgulamak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü.
ADIYAMAN
07 Kasım 2019 Perşembe
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