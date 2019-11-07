Adıyaman’da sahte para operasyonu: 2 gözaltı

Adıyaman’da, faaliyet gösteren işletmelere sahte para vererek alışveriş yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 4 kişiden 2’si yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’da bulunan marketlere, fırınlar gibi işletmeler ile cinsel ilişkide bulundukları hayat kadınlarına sahte para verdikleri tespit edilen V.P., M.B., R.A., A.A., isimli 4 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda R.A., ile A.A., yakalanarak gözaltına alınırken V.P., ile M.B., adreslerinde bulunamadı. Gözaltına alınan 2 kişi sorgulanmak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Öte yandan V.P’nin evinde yapılan aramalarda bir adet tabanca ise ele geçirildi. Polis ekipleri adreslerde bulunmayan V.P., ile M.B’nin yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:28

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