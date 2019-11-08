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Adıyaman'da, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 00.28'de merkez üssü Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7.06 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem il merkezi ve ilçelerinde hissedildi.

ADIYAMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:29

YATSI 18:47

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