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Minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

İHA

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yenikent Mahallesinde minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Yenikent Mahallesinde minibüsle çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi Besni Caddesi üzerinde Seydi Kara idaresindeki 02 DY 050 plakalı minibüs sürücüsü ile Ferhat Karaaslan idaresindeki elektrikli bisiklet çarpıştı. Yaşanan kazada bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ADIYAMAN

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 05:29
  • GÜNEŞ 06:52
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:04
  • AKŞAM 17:29
  • YATSI 18:47
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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