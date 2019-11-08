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28 yıl önce yetiştirilmeye başlanan hurma, 14 bin dönüme yayıldı

DHA

GÜNEYDOĞU Anadolu'da ilk kez Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1991 yılında 20 dönüm arazide yetiştirilmeye başlanan hurma, bugün 14 bin dönüm alanda üretiliyor. Bu yıl 16 bin ton rekoltenin beklendiği hurmanın hasadına başlandı.

GÜNEYDOĞU Anadolu'da ilk kez Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 1991 yılında 20 dönüm arazide yetiştirilmeye başlanan hurma, bugün 14 bin dönüm alanda üretiliyor. Bu yıl 16 bin ton rekoltenin beklendiği hurmanın hasadına başlandı.
İlçeye bağlı Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerinde Güneydoğuda ilk 1991'de 20 dönüm alan üzerinde yetiştirilen hurma bu yıl 14 bin dönüme ulaştı. Arazide 16 bin ton rekoltenin beklendiği hurmanın kilosu ise 2 ile 3 lira arasında değişiyor.
Bir ağacın 90 ile 140 kilo arasında hurma verdiğini belirten Gölbaşı Ziraat Odası Başkanı Doğan Güven, "Güneydoğu'da ilk dönüm olarak 1991'de 20 dönüm üzerinde Muhterem Taymur dikmiş. Biz de alternatif ürün olarak elimizden geldiği kadar çoğaltıyoruz, çoğaltmaya çalışıyoruz. İlk başladığımızda 20 dönüm, şimdi 14 bin dönümde 16 bin ton üretim yapıyoruz. 15 yaşında ağaçlarımız 90 ile 140 kilo arasında meyve veriyor. Şu an 91 doğumlu ağacımız aynı kiloyu veriyor ve 16-17 yaşındaki aynı kiloyu veriyor. Sert budamayla bodur budama görünümlü gibi kendini aynı şekilde koruyor. Çevre illerimizde şu an Malatya'da kurutma tesisi kurulmuş Malatya'dan geliyor tüccarlarımız son 3-4 yıldır. Geçen yıl büyük bir bölümü Şanlıurfa, Mersin ve İstanbul'a gitti. Fiyatlarımız çok güzel şu an ortalama 2 ile 3 lira arası veriyoruz" dedi.
TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA GİDİYOR
Gün geçtikçe ağaç sayısının arttığını ifade eden üretici Ferdi Taymur ise, "Burada hurma hasadı başladı. Şu an hasat oldukça iyi gidiyor. Fiyatlarımız da bu sene daha güzel gecen seneye göre artış da oldu. Hurma dikimiyle ilgili artışımız oldu bu sene bölgeye yayılıyor. Bunlar Türkiye'nin her tarafına gidiyor. Karaburun, Azaplı, Kekikli ve İnekli köylerinde buralarda üretiliyor. Tüccarlarımız her yerden geliyor. Mersin, Antalya, Ankara, Urfa, Siirt, Diyarbakır, buralardan geliyor, Adıyaman'dan da gelen tüccarlarımız var. Şu an pazar sıkıntımız yok" diye konuştu.

ADIYAMAN

08 Kasım 2019 Cuma

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