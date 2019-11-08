Adıyaman'da ağaca asılı erkek cesedi bulundu

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ADIYAMAN'da, ağaca asılı halde kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

AdıyamanKahta Karayolu'nun 5'nci kilometresindeki Beşpınar Mesire alanı yakınlarında bulunan ormanlık alanda, sabah saatlerinde ağaca asılı erkek cesedi gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ve sağlık görevlileri, cesedin yaklaşık 20 gündür asılı olduğunu belirledi. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan ceset için kimlik tespit çalışması başlatılırken, olayın intihar olduğu üzerinde duruluyor.



ADIYAMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

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