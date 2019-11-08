Vali Pekmez minik öğrencilerle bir araya geldi

Adıyaman Özel Dahi Anaokulunun minik kardelenleri öğretmenleri ile birlikte Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

Dahi Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin ziyaretinden memnuniyet duyan Vali Aykut Pekmez, minik öğrencilere özel ilgi göstererek bir süre sohbet edip, çikolata ikram etti.

Minik kardelenlerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen Vali Aykut Pekmez, çocuklara derslerinde başarılar dileyerek en kısa zamanda Dahi Anaokuluna gelerek kendilerini ziyaret edeceğini söyledi.

ADIYAMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

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