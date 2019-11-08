Alagöz meclis üyelerini bilgilendirdi

İl Genel Meclisi Kasım ayı oturumunda Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,2019 yılında ki eğitim yatırımlarıyla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi.

İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan başkanlığında toplanan il genel meclis üyeleri olağan gündemleri görüştükten sonra Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, bilgilendirme yaptı. Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, 2019 yılında Adıyaman’da yapılan eğitim yatırımlarının durumu ve 2020 yılında yapılması planlanan projeler ile ilgili bilgi verdi.

Mehmet Can Erdoğan, 2020 yılı İl Özel İdare bütçesinin yüzde 20’sini eğitime ayırdıklarını belirterek, eğitimin önemine işaret etti.

ADIYAMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

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