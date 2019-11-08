Başkan Dağtekin’den Mevlid Kandili mesajı

AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, Mevlit Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında tüm İslam aleminin ve Adıyaman halkının Mevlid Kandilini kutlayan Başkan Dağtekin, “8 Kasım 2019 (12 Rebiü’levvel 1441) Cuma günü sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s.) yeryüzünü teşriflerinin yıl dönümüdür. Yeryüzünün küfrün ve zulmün karanlığına gömüldüğü, güçlünün zayıfı ezdiği, şefkat ve merhametin kaybolduğu, ahlaki değerlerin zayıfladığı o dönemlerde alemlere rahmet olarak gönderilen ve binlerce yıllık geçmişe uzanan insanlık tarihi boyunca, peygamberler silsilesinin sonuncusu Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın (s.a.s) dünyaya teşrifleriyle insanlık felaha kavuşmuştur. Bizi bir Mevlidi Nebi’ye daha ulaştırdığı için Rabbime hamt ediyor, alemlerin Efendisi Hz. Muhammed’e (SAV) salatu selam ediyorum. Bu vesileyle, bütün İslam aleminin ve Adıyamanlı kardeşlerimizin Mevlit Kandili’ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin tıpkı peygamber efendimizin dünyaya ilk gelişi gibi hayırlar getirmesini, bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

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