Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu Cesedin kayıp olarak aranan Halil Özen’e ait olduğu tespit edildi

Adıyaman’da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan Halil Özen’e ait olduğu belirlendi.

Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş, ceset polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. İple ağaca asılı olarak bulunan ceset, yapılan otopsinin ardından cesedin 16 Ekim 2019 tarihinden bu yana kayıp diye aranan 65 yaşındaki Halil Özen’e ait olduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:29

GÜNEŞ 06:52

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:29

YATSI 18:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.