Adıyaman’da 2 FETÖ üyesi tutuklandı

Adıyaman merkezli 4 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 7 kişiden 2’si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Adıyaman merkezli İstanbul, Elazığ ve Van’da FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 10 farklı adrese yapılan baskında gözaltına alınan kişilerden 7’si işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye sevk edilen 7 şahıstan Fahri Ç. İle Canan Ç. İsimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
ADIYAMAN
09 Kasım 2019 Cumartesi
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