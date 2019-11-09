Öğrencilerden Mevlid-i Nebi programı

Adıyaman Gençlik Merkezi ile Şehit Fazıl Gürs İmam Hatip Ortaokulu tarafından Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte okulun Hafızlık Projesi öğrencileri Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle anlamlı bir etkinlik yaptı. Prof. Dr. Hüseyin Çelik in ‘Peygamber Efendimizin Hayatını’ konu alan söyleşisinden sonra öğrenciler tarafından Kuran’ı Kerim, sala ve İlahiler okundu.

Programda Gençlik Merkezi tarafından öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunuldu. Gençlik Merkezi Müdürü Ayhan Tekin ise yaptığı açıklamada, Peygamber Efendimizi bir kez daha anmanın mutluluğunu yaşadıklarını ve bu etkinliği gerçekleştiren öğrencilere teşekkür etti.

ADIYAMAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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