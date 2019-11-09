Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde kuyuya düşen oğlak Besni Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay Besni ilçesine bağlı Hasanlı (Hasemli) köyünde meydana geldi. Ziya İnce’ye ait oğlak, tarlada bulunan kuyuya düştü. Kendi imkanları ile oğlağı kurtaramayan Ziya İnce ve vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek halat ile kuyuya indi. Kuyudan çıkartılan oğlak sahibine teslim edildi.

ADIYAMAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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