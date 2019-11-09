Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle cemaate pilav dağıtıldı

Adıyaman’da Kab Camii’nde cemaat ve mahalle sakinlerine pilav dağıtıldı.

Mevlidi Nebi Haftası münasebetiyle Adıyaman Merkez Kab Camii’nde etkinlik düzenlendi. Cami İmam Hatibi Feti Erdil öncülüğünde, esnaf ve cemaat ile birlikte pilav hazırlandı. Bin kişilik pilav Öğle Namazı sonrasında cemaate dağıtıldı.

Cami cemaatinin yanında mahalle sakinlerine de pilav ikramında bulunuldu. Cami İmam Hatibi Feti Erdil, Peygamber Efendimizin (SAV) 1441. Doğum yıldönümünde Mevlidi Nebi Haftası etkinliklerinin düzenlendiğini belirterek, “Cemaatimiz her yıl bin kişilik pilav yapıyor. Bunu Müslümanlara dağıtıyoruz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun” dedi.

Vatandaşlar ise, pilavın hazırlanıp dağıtılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

ADIYAMAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

GÜNEŞ 06:53

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:04

AKŞAM 17:28

YATSI 18:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.