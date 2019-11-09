CHP’de kongre süreci başlıyor

CHP Adıyaman İl ve İlçe başkanlıklarında kongre sürecinin 14 Aralık tarihi itibariyle başlayacağı açıklandı.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, İl Başkanı Deniz Çakmak, Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve ilçe başkanları toplantı yaparak kongre sürecini belirledi.

CHP’de ilçe kongreleri 14 Aralık 2019 tarihinde başlayacak ve 3 Şubat 2020 tarihinde yapılacak olan il kongresiyle son bulacak.

Toplantı sonrasında basın açıklaması yapan İl Başkanı Deniz Çakmak, “Bu gün Adıyaman Milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ve 9 ilçe başkanımızla birlikte, CHP’nin merkez yönetim kurulunun aldığı kongreler ile ilgili takvimle alakalı toplantı gerçekleştirdik. Bu kongrelerden CHP Adıyaman’da olduğu gibi ülkemizde de daha güçlü çıkacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 14 Aralık itibariyle ilçe kongreleri, 3 şubat itibariyle de il kongremiz olacak” dedi.

Milletvekili Abdurrahman Tutdere ise yaptığı açıklamada, il ve ülke gündemine ilişkin konuşarak, “İstanbul Fatih’te 4 kardeşin ölümüne tanıklık ettik. Bu tablo hepimizin vicdanını yaraladı. Ülkemizde ki bu olay ekonomik krizin geldiği aşamayı göstermektedir. Buradan çağrıda bulunuyoruz. Bu hadiselerin yaşanmaması için bu krizi önleyecek tedbirlerin alınması gerekiyor. Türkiye’de işsizlik varsa, kriz varsa bunun tek sorumlusu hükümettir. Türkiye’yi yönetmek adına millet yetki verdi. Hükümetin bu yetkiyi kullanamadığı ve ülkeyi iyi yönetemediklerini görmekteyiz.

Adıyaman geneline de baktığımız zaman ise, ilimize gelen Bakan ziyaretleri ile gündeme geliyor. Bakanlar komşu illere program açıklamaya, bize ise çay içmeye geliyorlar. Adıyaman’ın temel sorunları konusunda hiçbir beklentiyi gerçekleştirmiyor. Maliye ve Hazine Bakanı Adıyaman7ın bitmeyen sulama projeleri, barajları için hiçbir beyanatta bulunmadı. Sadece burayı ziyaret etmiş oldu. Beraberinde banka genel müdürlerini getirdi. Adıyaman’ın genel müdürlere değil, iş ve istihdam sağlayacak projelere ihtiyaç var. Adıyaman’ın sorunlarına çözüm bulmaları konusunda ellerini taşın altına koymasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

ADIYAMAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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