Jandarma makaron ele geçirdi

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri takibe aldıkları otomobilden 850 kutu makaron ele geçirdi.

Şanlıurfa'dan Adıyaman'a filtreli boş makaron getirileceği bilgisi alınması üzerine takibe alınan şüpheli araç kontrol noktasında durduruldu. Yapılan aramada, 850 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Şüpheli 3 şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ADIYAMAN 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:30

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