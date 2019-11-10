Adıyaman’da 09.05’te hayat durdu Cami kubbesinde Atatürk'e saygı duruşu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında tüm yurtta olduğu gibi Adıyaman’da da anıldı. Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu 09.05’te vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti.

Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Adıyaman’da da anıldı. Sabah saat 09.05’te çalınan siren sesleriyle beraber vatandaşlar olduğu yerde saygı duruşuna geçti. Kimi vatandaşlar kaldırımda, kimi vatandaşlar ise tadilatını yaptığı cami kubbesinde saygı duruşunda bulundu.

ADIYAMAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:28

YATSI 18:45

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