Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı

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ADIYAMAN'da, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole devrildi. Kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Yalvaç yönetimindeki 02 FZ 792 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada, sürücü Mehmet Yalvaç ile yanındaki Ahmet Yalvaç, Uğur Yalvaç, Harufe Yalvaç, Semra Akgül ve Mustafa Akgül, yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.



ADIYAMAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

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