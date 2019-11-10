Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı

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Adıyaman’da, 2 adet motosiklet hırsızlığı yapan 4 kişi polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Mara Mahallesinde 02 AG 479 plakalı motosiklet 02 MA 102 plakalı motosiklet çalan şahısların yakalanmasına yönelik Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında her iki motosiklet bulunarak sahiplerine teslim edilirken polis ekipleri olayı gerçekleştiren A.Y., F.K., A.K., ve M.S., isimli 4 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. 4 Şahıs daha sonra polis merkezine götürüldü.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

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