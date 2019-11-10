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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı tarafından durdurulan bir otomobilde 500 kutu bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Şanlıurfa Karayolunda durumundan şüphelenilen bir otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 500 kutu, bandrolsüz makaron ele geçirildi. Makaronlara el konulurken konuyla alakalı 2 kişi gözaltına alındı.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:28

YATSI 18:45

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