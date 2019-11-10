Atatürk, düzenlenen törenle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Atatürk, düzenlenen törenle anıldı

İHA

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıl dönümünde Adıyaman'ın Kahta İlçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.

Atatürk, düzenlenen törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 81. yıl dönümünde Adıyaman’ın Kahta İlçesinde düzenlenen törenlerle saygıyla anıldı.
81. Yıl anma etkinlikleri Hükümet Konağı önünde Atatürk büstüne kaymakamlık, garnizon ve belediye çelenklerinin sunulmasıyla başlandı.
Çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakika saygı duruşunda bulunularak bayraklar yarıya çekildi.
Çelenklerin sunumunun ardından Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi tarafından hazırlanan programa geçildi. 10 Kasım Atatürk’ü anma ve Atatürk Haftası ile ilgili video gösterimi yapıldı. Daha sonra öğrenciler tarafından günün anlam ve önemiyle alakalı şiirler okunarak Atatürk’ün sevdiği türküler seslendirildi.
Program, Kahta Anadolu Lisesi öğrencilerinden kurulan koronun Atatürk’ün sevmiş olduğu türküleri seslendirmesiyle sona erdi.

ADIYAMAN

10 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 05:31
  • GÜNEŞ 06:54
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:03
  • AKŞAM 17:28
  • YATSI 18:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Zabıta ekipleri, sağlıksız gıdaya müsaade etmiyor
YEREL HABERLER Zabıta ekipleri, sağlıksız gıdaya müsaade etmiyor
Başkan Yıldım’dan, 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı
YEREL HABERLER Başkan Yıldım’dan, 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı
Akcan’dan, 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı
YEREL HABERLER Akcan’dan, 10 Kasım Atatürk’ü anma mesajı
Başkan Deniz’den 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Başkan Deniz’den 10 Kasım mesajı
Yüzlerce motosikletliden 10 Kasım etkinliği
YEREL HABERLER Yüzlerce motosikletliden 10 Kasım etkinliği
Bandrolsüz makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Bandrolsüz makaron ele geçirildi
Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Motosiklet hırsızları yakalandı: 4 gözaltı
Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman'da otomobil devrildi: 6 yaralı
Adıyaman'da Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde anıldı
YEREL HABERLER Adıyaman'da Atatürk, 81'inci ölüm yıl dönümünde ...
Adıyaman’da 10 Kasım anma etkinlikleri
YEREL HABERLER Adıyaman’da 10 Kasım anma etkinlikleri
Adıyaman’da 09.05’te hayat durdu Cami kubbesinde Atatürk'e saygı duruşu
YEREL HABERLER Adıyaman’da 09.05’te hayat durdu Cami kubbesinde ...
Jandarma makaron ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma makaron ele geçirdi
Ülkü Ocakları Başkanı Şahin'in 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Ülkü Ocakları Başkanı Şahin'in 10 Kasım mesajı
Rektör Turgut’tan 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Rektör Turgut’tan 10 Kasım mesajı
CHP’de kongre süreci başlıyor
YEREL HABERLER CHP’de kongre süreci başlıyor
Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle cemaate pilav dağıtıldı
YEREL HABERLER Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle cemaate pilav ...
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 2 gözaltı
Ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Ruhsatsız tüfek ve tabanca ele geçirildi
Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi
Otomobil evin duvarına çarptı
YEREL HABERLER Otomobil evin duvarına çarptı
Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Lastiği patlayan otomobil evin duvarına çarptı: 3 ...
Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin, 10 Kasım mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Abdurrahman Tutdere’nin, 10 Kasım mesajı
Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
Kahta İmam Hatip Lisesi Afrika için kermes düzenledi
YEREL HABERLER Kahta İmam Hatip Lisesi Afrika için kermes düzenledi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu