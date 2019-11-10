TOGEM’de ‘Cinsiyet Eşitliği’ semineri

Adıyaman Belediyesi bünyesinde hizmet veren TOGEM tarafından kursiyerlerine yönelik ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konulu seminer düzenlendi.

Adıyaman Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Toplumsal Gelişim Merkezi’nde bulunan kurslara katılan kursiyerlere yönelik seminerler tüm hızıyla devam ediyor.

Daha önce de birçok seminere ev sahipliği yapan TOGEM son olarak ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konulu seminer gerçekleştirildi. Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi Mehmet Akif Ersoy Toplantı Salonunda gerçekleştirilen seminer, Adıyaman Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından verildi.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından, TOGEM kursiyerlerine yönelik verilen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ konulu seminer katılımcılardan büyük ilgi gördü.

ADIYAMAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

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