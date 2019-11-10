Adıyaman’da 6 bin 19 kişinin kimliği incelendi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde yapılan şok uygulamada 6 bin 19 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.

Polis ekiplerince il merkezinde asayiş, terör ve narkotik gibi olaylar olmak üzere suç işleme amacındaki kişileri amaçlarında caydırmak, aranan şahısların yakalanması, varsa suç aletlerinin ele geçirilmesine yönelik şok uygulama yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada 6 bin 19 kişinin kimlik kontrolü yapılırken 938 araç kontrol edildi. Araç kontrollerinde 30 araca evrak eksikliğinden cezai işlem uygulanırken 3 araç ise trafikten men edildi. Kontrol edilen 49 umuma açık mekanda yapılan incelemelerde ise aranması bulunan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Denetimlerin aralıksız bir şekilde devam edeceği ise vurgulandı.

ADIYAMAN 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 05:31

GÜNEŞ 06:54

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:03

AKŞAM 17:28

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.