Adıyaman'da sahte içkiye 2 gözaltı

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ADIYAMAN'da jandarmanın sahte içki satışı yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda bir otomobilde sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kente sahte içki getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. GaziantepBesni yolu üzerinde kontrol noktası oluşturan jandarma plakası belirlenen otomobili durdurdu. Otomobilin bagaj kısımda yapılan aramalarda farklı markalara ait 23 dolu şişe ve 10 litre bandrolsüz sahte içki ele geçirildi. İçkiye el koyan ekipler otomobildeki 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



ADIYAMAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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