Bahçe yangını evlere sıçramadan söndürüldü

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Adıyaman’ın Besni ilçesinde bahçede çıkan yangın evlere sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Adıyaman’ın Besni ilçesi Yeni Besni Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki bahçede bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Bahçede çıkan yangın biranda tüm bahçeyi kapladı. Yangını fark eden vatandaşlar bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken diğer taraftan itfaiye ekiplerine bilgi verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede yangını söndürerek, evlere sıçramasını önledi.

ADIYAMAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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