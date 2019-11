90’lık nine fidanı toprakla buluşturdu Kazdığı çukurlara tek tek fidan dikip suladı

‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası kapsamında Adıyamanlı 90 yaşındaki Leyla Şaraldı, fidanları toprakla buluşturdu.

‘Geleceğe Nefes Ol’ kampanyası ile gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir ülke bırakmak adına yapılan fidan dikimleri Adıyaman’da da gerçekleştirildi. Adıyaman’da, toplam 175 bin fidan dikilirken merkeze bağlı Toptepe köyünde fidan dikim alanına gelen 90 yaşındaki Leyla Şaraldı, eline aldığı kazma ile çukurlar kazarak fidan dikti. Fidan dikiminde kimseden yardım almayarak fidan diken 90’lık nine, enerjisiyle herkesin dikkatini üzerine çekti. Adıyaman Orman İsletme Müdürü Mehmet Harbi ve kurum personelleri, Leyla nineyi bir an olsun yalnız bırakmayarak yakından ilgilendi.

Fidanları tek tek kendi elleriyle toprakla buluşturan Leyla Şaraldı, fidanlara can suyu vermeyi de ihmal etmedi. Türk Silahlı Kuvvetlerine dualar eden 90’lık nine Leyla Şaraldı, “Ben fidan dikmeye geldim. Herkes ağaç diksin. Sevabı çok, iyi olur. Bende 90 yaşındayım geldim ve ağaç diktim. Hayırlı olsun. Bütün askerlerimize güç kuvvet versin, Allah muhafaza etsin. Allah düşmana, zalime fırsat vermesin” diye konuştu.

ADIYAMAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

GÜNEŞ 06:55

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:02

AKŞAM 17:27

YATSI 18:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.