Kahta’da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Kahta Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından, Menderes Mahallesinde uyşturucu ve uyarıcı madde nakledip, satan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Yapılan uyuşturucu operasyonu kapsamında olay yerinde yakalanan İ.K. (33), B.G. (27), E.Ç.(31), A.Ç.(28) isimli şahıslardan 60 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda şahıslara maddeyi temin ettiği tespit edilen R.A.(47) ve V.A.(25) şahıslar aynı gün yakalanmış ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 750 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yakalan şahıslardan R.A.(47), V.A.(25) ve E.Ç. (31) sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak Adıyaman kapalı ceza evine gönderildiği öğrenildi.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor

ADIYAMAN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:32

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