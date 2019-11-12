Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Aykut Pekmezle bir araya geldi

Mevlidi Nebi Haftası nedeniyle gerçekleştirilecek olan konferansa katılmak üzere Adıyaman’a gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez’i makamında ziyaret etti.

“Peygamberimiz ve Aile” konulu konferansa konuşmacı olarak katılacak olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ilk olarak beraberinde Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşçı ile birlikte Valiliğe geçti. Burada şeref defterini imzalayan Ali Erbaş’ı Vali Aykut Pekmez karşıladı.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ın da hazır bulunduğu ziyarette konuşan Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Mevlidi Nebi Haftası gibi önemli bir haftada Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise, Adıyaman’da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Peygamber Efendimizin doğum günü nedeniyle kutladığımız Mevlidi Nebi Haftasının bütün İslam dünyasında aynı gün ve aynı haftada kutlanmış olması bir bereket ortaya çıkarmaktadır. İnşallah Peygamber Efendimizin insanlığa kazandırdığı değerleri yeniden hatırlamış ve hatırlatmış oluruz. O’nun yolunda hem gençlerimizin hem çocuklarımızın yürümüş olması bizim için bir kurtuluş vesilesidir. Zaten amacımız yeryüzüne imtihan için gönderilişimizi yeniden hatırlamak ve bu imtihanı kazanmak için çabalamaktır. Peygamber Efendimiz inşallah bizim kurtuluşumuza vesile olacaktır. Onun getirdiği Kur’anı Kerime amel etmek bu kurtuluşumuzu sağlayacaktır” diye konuştu.

ADIYAMAN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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