İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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ADIYAMAN´da çalıştığı inşaatın ikinci katındaki iskeleden düşen Abdulvahap Kartal yaralandı.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Ataköy köyünde meydana geldi. Ev inşaatının 2'nci katında çalışan Abdulvahap Kartal, dengesini kaybederek iskeleden beton zemine düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören diğer inşaat işçilerinin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Kartal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ADIYAMAN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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YATSI 18:44

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