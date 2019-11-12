Yeni mezarlık çevresindeki sokaklar yenileniyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeni mezarlık çevresindeki sokaklar yenileniyor

İHA

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, yeni mezarlık çevresindeki sokaklarda freze çalışması yapıldı.

Yeni mezarlık çevresindeki sokaklar yenileniyor

Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, yeni mezarlık çevresindeki sokaklarda freze çalışması yapıldı.
Adıyaman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından daha önce birçok mahallede gerçekleştirilen yol yenileme çalışmaları Bahçecik Mahallesi’nde de devam ediyor.
Bahçecik Mahallesi yeni mezarlık çevresinde sürdürülen çalışmalar kapsamında daha önce başlanan noktaların asfaltını tamamlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarını mezarlığın kuzeyindeki sokaklarda sürdürüyor.
Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren yetkililer, yeni mezarlık kuzeyindeki sokaklarda gerçekleştirilen asfalt öncesi kazı çalışmalarının akabinde kısa süre içerisinde asfalt çalışmalarına başlayacaklarını söyleyerek, hedefimiz en kısa süre içerisinde çalışmaları tamamlamak” diye konuştu.

ADIYAMAN

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 05:33
  • GÜNEŞ 06:56
  • ÖĞLE 12:16
  • İKİNDİ 15:02
  • AKŞAM 17:26
  • YATSI 18:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' konferansına katıldı
YEREL HABERLER Erbaş, Adıyaman'da 'Peygamberimiz ve Aile' ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bir dakikalık kısa filme tahammül edemeyen kesimler var” “Bizim geleneğimizde, bizim medeniyetimizde eşler birbirine hizmet etmeyecek mi?” “Bizim bu anlayışımızın dışında olan kesimler sürekli bağlarımızı zayıflatmaya, kötülükleri arttırmaya çalışıyor”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Bir dakikalık kısa ...
Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı
YEREL HABERLER Motosikletin çarpıp kaçtığı yaya yaralandı
İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın iskelesinden düşen işçi yaralandı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu eleştirilerine cevap
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan kamu spotu ...
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, otizmli çocuklara tepkiyi kınadı Görme Engelliler Kuran Kursu’nu ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: “Aksaray’daki üzücü olay inşallah bir daha tekrarlanmaz. Otistik kardeşlerimize yapılan bu olumsuz hareketi kınıyoruz”
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, otizmli çocuklara ...
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Aykut Pekmezle bir araya geldi
YEREL HABERLER Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali ...
Dinamitle patlatılan tarihi köprü 200 yıl sonra birleşti Bin 800 yıllık tarihi köprünün iki yakası 200 yıl sonra yeniden birleşti İki köyün kavgasına kurban giden köprü üzerinde iki köyün muhtarı birbirine sarıldı
YEREL HABERLER Dinamitle patlatılan tarihi köprü 200 yıl sonra ...
Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Adıyaman'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 100 metre yükseklikten düşen çiftçi hayatını kaybetti
Kahta’da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Kahta’da uyuşturucu satan 3 kişi tutuklandı
Şehrin girişi güzelleşiyor
YEREL HABERLER Şehrin girişi güzelleşiyor
Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Petrol Caddesinde yol çizgi çalışması yapıldı
Belediye Başkanı Kılınç, köy okulu öğrencilerine kırtasiye malzemesi dağıttı
YEREL HABERLER Belediye Başkanı Kılınç, köy okulu öğrencilerine ...
Gençler "Daha Yeşil Bir Türkiye" için fidan dikti
YEREL HABERLER Gençler "Daha Yeşil Bir Türkiye" için fidan dikti
Samsat'ta ağaçlandırma kampanyasına destek
YEREL HABERLER Samsat'ta ağaçlandırma kampanyasına destek
Kahta’da, 2 bin 500 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Kahta’da, 2 bin 500 fidan toprakla buluştu
Sincik’te bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sincik’te bin fidan toprakla buluştu
Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Gölbaşı ilçesinde 30 bin fidan toprakla buluştu
90’lık nine fidanı toprakla buluşturdu Kazdığı çukurlara tek tek fidan dikip suladı
YEREL HABERLER 90’lık nine fidanı toprakla buluşturdu Kazdığı ...
Kaçak içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Kaçak içki ele geçirildi
Avcı fahri av müfettişini vurdu
YEREL HABERLER Avcı fahri av müfettişini vurdu
Bahçe yangını evlere sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Bahçe yangını evlere sıçramadan söndürüldü
Adıyaman’da, 175 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Adıyaman’da, 175 bin fidan toprakla buluştu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu