Başkan Kılınç, yapılan hizmetlerden bahsetti

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, seçim öncesi vaat ettiği projelerin bir bir hayata geçirildiğini söyleyerek, kısa süre içerisinde bu projeleri tamamlayıp, yeni projeler için kolları sıvayacaklarını vurguladı.

Başkan Kılınç, görevde oldukları 6 aylık süre içerisinde seçim öncesi vaatleri arasında yer alan ve ilin temel sorunlarını kapsayan projelere ağırlık verdiklerini ve bu projelerin neredeyse tamamıyla ilgili önemli adımlar atıldığını söyledi.

Başkan Kılınç, seçim öncesi gündeme getirdiği, millet bahçesi, köprülü kavşak, kentsel dönüşüm, kuşaklama kanalı ve oturakçı pazarı restorasyonu gibi Adıyaman’ın özlemle beklediği projelerin hızlı bir şekilde sürdürüldüğünü söyledi. Başkan Kılınç, “Cumhuriyet tarihi boyunca alamadığı hizmetlere AK Parti hükumetimiz döneminde kavuşan Adıyaman’ımızın tespit ettiğimiz eksiklerini ortadan kaldırmak için seçim öncesi verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. Milletvekillerimiz, teşkilatımız, halkımız ve mesai arkadaşlarımın destekleriyle çalışmalarına başladığımız bu projeler tamamlandığında, ilimizin önemli eksiklerinin tamamlanmış olacağını düşünüyorum. Bu önemli projeler tamamlandıktan sonra da Allah’ın izniyle yeni projeler için kolları sıvayacağız. 6 aylık görev süremiz içerisinde söz verdiğimiz bütün projeler için gerekli görüşmeleri ve çalışmaları yaptık. Bunlardan ilki, Altınşehir Mahallesi’nde bulunan Atatürk Bulvarı üzerindeki köprülü kavşak çalışmamız oldu. Başlatılan çalışmalar oldukça belirgin bir aşamaya geldi çok şükür. Adıyaman trafiğine ciddi bir ivme kazandıracağını düşündüğümüz bu projeye Adıyaman Belediyesi olarak biz de elimizden geldiğince destek veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Adıyaman için oldukça önemli sayılan kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında hak sahipleriyle görüşmeler devam ediyor. Bunun yanında, binlerce yıllık tarihe sahip olan ve sınırları içerisinde onlarca tarihi değeri barındıran Adıyaman’ımızın turizm pastasından hak ettiği payı alabilmesi için turistleri şehir merkezine çekecek projeleri hayata geçirmemiz gerektiğini biliyoruz. Bundan dolayı da ilimizin tarihi çarşılarından bir tanesi olan oturakçı pazarı restorasyon projesini hayata geçirmek için çarşı esnafımızla bir araya geldik. İnşallah onlarında gayretleriyle bu projemizi ilimize kazandıracağız. Seçim öncesi halkımıza verdiğimiz en önemli sözlerden birisi olan Eğriçay Millet Bahçesi projemizde çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Seçimden hemen sonra Çevre ve Şehircilik Bakanımızla yaptığımız görüşmeden sonra hızlanan projenin ilk adımını atan DSİ, projenin ilk yılında 7 adet tersip bendi yapıp, 2 bin 300 metrelik dere ıslahı ve bir trapez kanalını bitirilmek için yoğun bir çalışma içerisine girdi. Bu çalışmalarla dereye akan atık sular ıslah edildikten sonra millet bahçesi için gerçek anlamda çalışmalara başlanılacak. Projemizin içerisinde cami, amfi tiyatro, seyir terası, çocuk köyü, kır düğün salonu, futbol sahaları, voleybol ve basketbol sahaları, kapalı kadın spor salonu, tenis kortu, gokart, paintball, çeşitli bahçe alanları, hasat satış pazarı, interaktif tarım alanı ve konutları, çocuk doğa kampı, planetaryum, 15 Temmuz Anıtı, kültür evi, bungalovlar, macera parkı, yazlık sinema, aquapark, kafeler, etkinlik balkonu ve daha birçok etkinlik alanları bulunuyor. Bu önemli projemizin şimdiden memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Adıyaman’da her yağışta etkili olan sel sularının şehirde hayatı felç etmesini önlemek için göreve geldikleri günden bu yana büyük bir gayretle çalıştıklarını da vurgulayan Belediye Başkanı Kılınç, sorunu kaynağından çözecek olan Kuzey Kuşaklama Kanalı Projesi ihalesinin 22 Kasım 2019 Cuma günü DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından yapılacağını dile getirdi. İhalesi yapılacak olan proje hakkında kısa bir bilgi de veren Başkan Kılınç, Adıyaman için oldukça önemli olan ve 3 bin 500 metre uzunluğunda yapılması planlanan Kuzey Kuşaklama Kanalının tamamlanması ile birçok mahallenin sel tehlikesinden kurtulacağını dile getirdi. Başkan Kılınç ayrıca, projenin içerisinde 3 bin 500 metre trapez kanalın yanı sıra, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkuluklarında olacağını da belirtti.

Başkan Kılınç konuşmasının sonunda, sürdürülen çalışmalardan dolayı emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ederek, Adıyaman için gecegündüz demeden çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

ADIYAMAN 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 05:33

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