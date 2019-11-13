Yola fırlayan çocuğa otomobil çarptı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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Adıyaman’da, aniden yola fırlayan çocuk, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 06 POL 89 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Mimar Sinan Parkı önünde yola aniden fırlayan Ahmet Osman isimli yabancı uyruklu çocuğa çarptı. Meydana gelen kazada yaralanan küçük çocuk, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:25

YATSI 18:43

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