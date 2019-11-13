İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.A., idaresindeki 02 FL 080 plakalı otomobil ile A.S., idaresindeki 02 BB 435 plakalı otomobille, Yeşilyurt Mahallesi eski salça fabrikası yakınlarında kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Ramazan Sakin yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:16

İKİNDİ 15:01

AKŞAM 17:25

YATSI 18:43

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