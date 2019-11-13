Kaçak nargile tütünleri ile makaronlar ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde kaçak nargile tütünü ve makaronlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldı. Gerçekleştirilen aramalarda 116 kilogram kaçak nargile tütünü ile 2 bin 600 adet bandrolsüz makaron ve 29 bin adet sahte bondrollü makaron ele geçirildi.

Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

ADIYAMAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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