Otomobil çarpan Ahmet, yaralandı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

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ADIYAMAN´da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ahmet Osman (7), yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Eskisaray Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Tunç yönetimindeki 06 PDL 89 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Ahmet Osman´a çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savurulan çocuk yaralandı. Osman, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ahmet Osman´ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



ADIYAMAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

GÜNEŞ 06:57

ÖĞLE 12:16

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AKŞAM 17:25

YATSI 18:43

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