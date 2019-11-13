Adıyaman Belediyesi kış spor okullarında yüzme kursu eğitimleri başladı

Sosyal belediyecilik anlayışıyla halkına 7/24 hizmet eden Adıyaman Belediyesi, yaz mevsimi boyunca hizmet verdiği spor okullarına, kış mevsimi boyunca da devam edecek.

‘Daha yaşanabilir bir Adıyaman için’ gece gündüz demeden çalışan Adıyaman Belediyesi, sağlıklı bir neslin yetişmesi için yaz mevsimi boyunca kendi tesislerinde gerçekleştirdiği yaz spor okullarını tamamladıktan kısa bir süre sonra kış spor okulları için eğitimlere başladı. Adıyaman Belediyesi yaz spor okullarından hemen sonra, kış mevsiminde de bu hizmetten yararlanmak isteyen Adıyamanlılar için kış spor okullarının eğitimlerine başlayan Adıyaman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü yetkilileri, yüzme kurslarının başladığı açıkladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan yetkililer, Adıyaman Belediyesi olarak sosyal yaşam ve spora önem verdiklerini dile getirerek, “Halkımızın sportif faaliyetlerden faydalanabilmesi için bünyemizde bulunan ve dört mevsim kullanılabilen tesislerimizi hizmete sunmaya devam ediyoruz. Kısa süre önce tamamladığımız ve binlerce kursiyerimizi mezun ettiğimiz yaz spor okullarımızdan sonra şimdide kış spor okullarımın eğitimlerine başladık. Uzman antrenörler nezaretinde, bilimsel çalışmalar ile sürdürülecek olan kurslarımızdan olan yüzme kursumuza olan yoğun ilgi devam ediyor. Belediyemize ait kapalı yüzme havuzumuzda başlayan kurslarımızın çocuk, yetişkin erkek ve yetişkin bayan seanslarımıza kayıtlarımız halen devam etmekte. Kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlarımızı yüzme havuzumuza bekliyoruz” diye konuştu.

ADIYAMAN 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:34

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